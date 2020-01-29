Учёные рассказали об экстремальном потеплении Сибири

В научной статье, авторами которой выступили 16 учёных из научно-исследовательских центров России, Норвегии, Великобритании, Финляндии и других стран, проанализированы данные нескольких десятков станций в Сибири и Арктике.

По словам одного из авторов статьи, в Сибири и Субарктике на изменение климата влияют не только глобальные процессы, но и миграция, индустриализация и урбанизация. Всё это увеличивает частоту экстремальных событий, ранее нехарактерных для указанных регионов. Так например, в Сибири начали фиксировать торнадо.

Изменение климата замечают и оленеводы: они уже отметили позднее установление снежного покрова, которое приводит к ухудшению кормовой базы. Учёные считают, что необходимо вырабатывать механизм адаптации человечества к глобальному потеплению.