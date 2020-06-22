Учёные рассказали об океанах в прошлом Плутона

Исследователи изучили снимки автоматической межпланетной станции New Horizons. Они помогли учёным проверить предсказания разных теоретических моделей. Ранее данные New Horizons показали, что в нёдрах Плутона может скрываться гигантский подлёдный океан из жидкой воды. По поводу его происхождения исследователи разделились на два лагеря: одни сочли, что карликовая планета была изначально холодной (океан появился из талых вод), а другие — что горячей (океаны изначально были на поверхности, но потом замёрзли).

Теперь учёные заявили, что нашли множество свидетельств в пользу расширения нёдр Плутона, что указывает на его «горячесть» в прошлом и дальнейшее замерзание. Это открытие означает, что либо Плутон сформировался очень быстро, либо получил большое количество энергии извне.