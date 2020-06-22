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Учёные рассказали об океанах в прошлом Плутона

Он был достаточно тёплым
Учёные рассказали об океанах в прошлом Плутона. Они считают, что карликовая планета ранее была достаточно тёплой для этого.

Исследователи изучили снимки автоматической межпланетной станции New Horizons. Они помогли учёным проверить предсказания разных теоретических моделей. Ранее данные New Horizons показали, что в нёдрах Плутона может скрываться гигантский подлёдный океан из жидкой воды. По поводу его происхождения исследователи разделились на два лагеря: одни сочли, что карликовая планета была изначально холодной (океан появился из талых вод), а другие — что горячей (океаны изначально были на поверхности, но потом замёрзли).

Теперь учёные заявили, что нашли множество свидетельств в пользу расширения нёдр Плутона, что указывает на его «горячесть» в прошлом и дальнейшее замерзание. Это открытие означает, что либо Плутон сформировался очень быстро, либо получил большое количество энергии извне.

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