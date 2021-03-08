Учёные рассказали об опасности белого хлеба

Как пишут журналисты, переедание этими продуктами может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идёт о продуктах из зерна, из которого механически удалили отруби (шелуху) путём измельчения или выборочного просеивания. Употребление такой еды увеличивает количество сахара в крови, а это, в свою очередь, влияет на сердечно- сосудистую систему.

Также учёные увидели, что при очищении зерна теряется половина или две трети питательных веществ. Исследователи рассказали, что следует употреблять в пищу смесь злаков, состоящую из меньшего количества очищенной пшеницы и большего количества цельнозерновых.