Наука и технологии
Сегодня в 19:24
Учёные рассказали об опасности белого хлеба
И других продуктов
В сети написали об исследовании учёных, в котором говорится, что чрезмерное употребление в пищу белого хлеба, макарон и других продуктов из очищенного зерна может быть опасно для здоровья.
Как пишут журналисты, переедание этими продуктами может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идёт о продуктах из зерна, из которого механически удалили отруби (шелуху) путём измельчения или выборочного просеивания. Употребление такой еды увеличивает количество сахара в крови, а это, в свою очередь, влияет на сердечно- сосудистую систему.
Также учёные увидели, что при очищении зерна теряется половина или две трети питательных веществ. Исследователи рассказали, что следует употреблять в пищу смесь злаков, состоящую из меньшего количества очищенной пшеницы и большего количества цельнозерновых.