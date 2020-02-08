Учёные рассказали об опасности червей Obama nungara

Вообще-то естественная среда обитания червей — территория Аргентины. Однако человек в 2013 году завёз их в Европу. Сейчас черви встречаются на территории 72 из 96 департаментов Франции. Особенно их много на побережье Атлантики, у границы с Испанией и на берегах Средиземного моря. Учёные считают, что скоро черви станут самой значительной угрозой для почвенной фауны Европы.

Исследователи смогли составить точную карту ареала червей и оценили плотность их расселения. Угрозой они становятся потому, что уже представлены во Франции в большом количестве, а естественных врагов у них нет. Большие аппетиты червей могут нарушить европейские почвенных экосистемы в ближайшие годы.