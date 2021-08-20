Учёные рассказали об опасности космического интернета Илона Маска

Сейчас половина сближений аппаратов происходит с участием спутников спутников Starlink. Как рассказал Хью Льюис (Hugh Lewis), глава Исследовательской группы по астронавтике Саутгемптонского университета, к моменту развёртывания полной группировки Starlink на неё будут приходится 90% всех опасных сближений на орбите. Данные аппараты будут подходить друг к другу на расстояние в километр и меньше. Рассчитать такие события с очень высокой точностью пока не удаётся.

Чем чреваты такие столкновения? Во-первых, выйдут из строя сразу два аппарата. А во-вторых, образуется космический мусор, который закроет область аварии для использования.