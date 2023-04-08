Учёные рассказали об опасности маринованных огурцов для здоровья

Для исследования были использованы данные 440 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет, за которыми наблюдали в течение 10 лет. Участники заполняли анкеты о своём питании, в том числе о количестве маринованных овощей.

Результаты показали, что потребление маринованных овощей было незначительно связано с более высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Особенно повышался риск геморрагического инсульта (кровоизлияния в мозг), а также рака пищевода.

Ученые предполагают, что причиной этого может быть высокое содержание соли в маринованных овощах, которое повышает артериальное давление и повреждает сосуды.