Учёные рассказали об опасности разных показателей кровяного давления в правой и левой руках

Кратко о работе кардиологов пишет ТАСС. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) специалисты должны измерять давление и на правой, и на левой руках (на практике так могут не делать). Бывает такое, что разница между показателями на разных руках оказывается больше чем 15 мм ртутного столба.

Учёные проанализировали истории болезней почти 57 тысяч пациентов из нескольких десятков стран мира. Как оказалось, люди, у которых наблюдается описанная выше картина, имеют больший риск развития тяжёлых болезней сердечно-сосудистой системы и гибели от них. На каждые 5 мм ртутного столба разницы риск смерти от болезней сердца и сосудов повышался на 7%.

Учёные призывают врачей не пренебрегать измерением давление в обеих руках пациента.