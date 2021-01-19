Наука и технологии
Сегодня 17:24
Учёные рассказали об опасности жареной пищи
Повышает риск болезней сердца
Китайские учёные проанализировали 19 исследований с участием 562 445 человек и заявили, что жареная пища опасна для здоровья. Её употребление связано с повышенным риском развития сердечных заболеваний и инсульта. Риск увеличивается для тех, кто съедает эквивалент небольшой порции чипсов каждую неделю.
В исследованиях, которые изучили китайские авторы, было описано 36 727 случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные установили, при повышенном недельном употреблении жареной пищи на 28% растёт риск развития серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний, на 22% — риск ишемической болезни сердца, на 37% — риск сердечной недостаточности. Эти риски выросли на 2-12% при употреблении дополнительных 114 граммов жареной пищи в неделю. Под небольшой порцией чипсов, учёные, кстати, имели в виду 142 грамма.
Исследование китайских учёных уже, впрочем, раскритиковали их британские коллеги. Они отметили, что изученные ими работы были слишком неоднородны да ещё и были проведены в разных частях мира.