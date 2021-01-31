Учёные рассказали об особенностях строения мозга у любителей риска

Учёные оценивали склонность к риску с помощью психологических опросников. Проанализировав снимки, авторы работы увидели, что у любителей риска меньше серого вещества в некоторых зонах мозга.

В частности, у рисковых людей было меньше серого вещества в миндалевидном теле, гиппокампе и мозжечке. Миндалевидное тело отвечает за обработку эмоций. Гиппокамп считают одним из основных центров памяти. Мозжечку тоже приписывают участие в высших когнитивных функциях, пишет «Наука и жизнь».

Учёные также изучили связь между склонностью к риску, особенностями мозга и геномом у ещё 300 тысяч человек. Исследователи заявили, что любовь к риску можно лишь на 3% объяснить генами. То есть такое поведение — в основном результат влияния внешних факторов.