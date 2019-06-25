Учёные рассказали об отличиях системы пищеварения марафонцев

Международная группа учёных обнаружила существенное отличие бегунов-марафонцев от обычных людей с точки зрения пищеварительной системы.

Как оказалось, в кишечной микрофлоре таких спортсменов присутствуют повышенное количество определённых бактерий, которые перерабатывают молочную кислоту и вырабатывают своего рода «допинг».

В исследовании приняли участие пятнадцать профессиональных атлетов — участников Бостонского марафона. Пробы микрофлоры показали необычно высокое содержание бактерий Veillonella atypica, особенно много таких бактерий было после завершения марафона.

В отличие от других бактерий, Veillonella atypica использует молочную кислоту для выработки энергии. Поскольку накопление молочной кислоты является одним из факторов усталости, бактерии замедляют этот процесс у спортсменов. Одновременно с этим, бактерии вырабатывают пропионат, который усиливает энергообмен активно работающих клеток и дополнительно увеличивает выносливость.