Учёные рассказали об угрозе потопа для 400 млн человек из-за потепления

За два месяца он вырос на 2,2 мм. Причиной тому стало таяние более 600 млрд тонн льда. Эти процессы спровоцировало слишком тёплое лето 2019 года. Да и в целом прошлый год был самым жарким за всю историю Арктики.

Учёные предупредили, что подъём уровня океана подвергает опасности прибрежные населённые пункты по всему миру. К концу столетия исследователи прогнозируют угрозу затопления для 400 млн человек по всему миру. Подсчитано, что лёд в Гренландии стал таять в семь раз быстрее, чем это было в 1990-х годах.