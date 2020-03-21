Наука и технологии
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Учёные рассказали об угрозе потопа для 400 млн человек из-за потепления
К концу столетия
Учёные из Калифорнийского университета в Ирвине рассказали об угрозе потопа для 400 млн человек из-за потепления. Дело в том, что таяние ледников Гренландии значительно подняло уровень мирового океана.
За два месяца он вырос на 2,2 мм. Причиной тому стало таяние более 600 млрд тонн льда. Эти процессы спровоцировало слишком тёплое лето 2019 года. Да и в целом прошлый год был самым жарким за всю историю Арктики.
Учёные предупредили, что подъём уровня океана подвергает опасности прибрежные населённые пункты по всему миру. К концу столетия исследователи прогнозируют угрозу затопления для 400 млн человек по всему миру. Подсчитано, что лёд в Гренландии стал таять в семь раз быстрее, чем это было в 1990-х годах.