Учёные рассказали, почему человек рискует, несмотря на инстинкт самосохранения

Учёные отмечают, пишет «Научная Россия», что человек способен контролировать свои действия и эмоции. При этом его поведение в стрессовой ситуации зависит от того, насколько развита его личность. Вместе с тем существует и инстинкт самосохранения, который представляет собой врождённую программу, позволяющую быстро реагировать на опасные ситуации. В подобные моменты человек ощущает смесь страха и боли.

При этом по поводу существования инстинкта самосохранения нет единого мнения. И.П. Павлов полагал, что у функции самосохранения есть несколько рефлексов, И.И. Мечников был уверен, что «инстинкт самосохранения» - это «инстинкт жизни» (в противоположность инстинкту смерти), а Конрад Лоренц говорил, что смысла в использовании этого понятия нет, потому что все рефлексы связаны с самосохранением.