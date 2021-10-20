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Учёные рассказали, почему человек рискует, несмотря на инстинкт самосохранения

И существует ли этот инстинкт
«Научная Россия» поделилась материалом об особенностях инстинкта самосохранения.
Учёные рассказали, почему человек рискует, несмотря на инстинкт самосохранения

Учёные отмечают, пишет «Научная Россия», что человек способен контролировать свои действия и эмоции. При этом его поведение в стрессовой ситуации зависит от того, насколько развита его личность. Вместе с тем существует и инстинкт самосохранения, который представляет собой врождённую программу, позволяющую быстро реагировать на опасные ситуации. В подобные моменты человек ощущает смесь страха и боли.

При этом по поводу существования инстинкта самосохранения нет единого мнения. И.П. Павлов полагал, что у функции самосохранения есть несколько рефлексов, И.И. Мечников был уверен, что «инстинкт самосохранения» - это «инстинкт жизни» (в противоположность инстинкту смерти), а Конрад Лоренц говорил, что смысла в использовании этого понятия нет, потому что все рефлексы связаны с самосохранением.

Учёные рассказали, почему человек рискует, несмотря на инстинкт самосохранения

Однако есть то, что противоречит этому инстинкту. Например, склонность некоторых людей к экстриму и опасным видам спорта. Учёные пытались ответить на вопрос, почему это происходит. По их мнению, причин может быть множество: бывают профессиональные спортсмены, годами развивающие в себе нужные качества и подавляющие страх, а есть те, кто просто склонен рисковать. У последних зависимость от сложных условий имеет биогенетический характер, но более подробно пока исследователи об этом сказать не могут. При этом абсолютно точно ясно одно: инстинкт самосохранения способен управлять поведением человека.