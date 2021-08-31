Учёные рассказали, почему люди соображают медленнее при учащённом сердцебиении

Учёные рассказали, почему люди соображают медленнее при учащённом сердцебиенииЭто подтверждают исследования
Для того чтобы выяснить, как связаны учащённое сердцебиение и другие симптомы возбуждённого состояния организма с эффективностью принятия решений, сотрудники Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай проанализировали уже существующие данные. Они обнаружили, что повышенный уровень возбуждения нечеловеческих приматов перепрограммировал один из двух мозговых центров, отвечающих за принятие решений. То есть некоторые нейроны, влияющие на принятие решений, стали отслеживать внутренние состояния организма.
Много лет считалось, что связь между сильным сердцебиением и способностью принимать решения можно представить в виде U-образной кривой. Исследования это подтвердили. В ходе экспериментов макаки принимали решение пить больше сока, а не меньше, причём обычно делали это быстрее. Другими словами, возбуждённое состояние у них способствовало лучшей продуктивности.
После этого учёные увеличили частоту сердечных сокращений обезьян до 15 ударов в минуту. И в состоянии сильного волнения животные уже делали выбор медленнее. Причём чем больше у них был пульс, тем медленнее они выбирали награду. Кроме того, при анализе активности мозга исследователи обнаружили, что число нейронов, отвечающих за принятие решений, уменьшилось, а количество тех нейронов, которые отслеживают внутренние состояния, немного возросло.
Питер Рудебек, один из исследователей, доцент факультета нейробиологии Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай, заявил, что состояние сильного волнения мешает принимать решения. В будущем учёные планируют изучить влияние возбуждённого состояния (в том числе ускоренного сердцебиения) на высшие психические функции и на развитие ментальных расстройств.