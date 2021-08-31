Учёные рассказали, почему люди соображают медленнее при учащённом сердцебиении

Для того чтобы выяснить, как связаны учащённое сердцебиение и другие симптомы возбуждённого состояния организма с эффективностью принятия решений, сотрудники Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай проанализировали уже существующие данные. Они обнаружили, что повышенный уровень возбуждения нечеловеческих приматов перепрограммировал один из двух мозговых центров, отвечающих за принятие решений. То есть некоторые нейроны, влияющие на принятие решений, стали отслеживать внутренние состояния организма.

Много лет считалось, что связь между сильным сердцебиением и способностью принимать решения можно представить в виде U-образной кривой. Исследования это подтвердили. В ходе экспериментов макаки принимали решение пить больше сока, а не меньше, причём обычно делали это быстрее. Другими словами, возбуждённое состояние у них способствовало лучшей продуктивности.