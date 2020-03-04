Учёные рассказали, почему мужчины живут меньше женщин

Исследователи из Австралии рассказали о своей работе, в которой пытались ответить на вопрос, почему мужчины живут меньше женщин. Они проанализировали всю доступную литературу по половым хромосомам, чтобы найти общие закономерности для представителей мужского пола всех видов. В частности, исследователи хотели проверить гипотезу, согласно которой Y-хромосома менее способна защитить особь от вредных генов.

Учёные проверили данные о продолжительности жизни приматов, других млекопитающих и птиц, а также рептилий, рыб, земноводных и насекомых. Исследователи обнаружили, что у всех проверенных видов гетерогаметный пол, то есть пол, имеющий разные половые хромосомы, имел склонность умирать раньше, чем гомогаметный. У людей это мужской и женский пол соответственно.