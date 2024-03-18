Учёные рассказали, почему собаки так любят высовывать голову из автомобиля во время поездки

Кроме того, нюх собаки на порядок лучше человеческого. Собачьи носы имеют 300 миллионов обонятельных рецепторов по сравнению с жалкими 6 миллионами у нас. Область мозга, которая отвечает у них за расшифровку этих химических сигналов, в 40 раз больше, чем у людей.

Когда собаки выдыхают, то этот воздух выходит у них через щели по бокам носа и кружится, создавая потоки, которые приносят в нос всё новые запахи. Это даёт возможность животным более или менее непрерывно обнюхивать всё вокруг и делает запах их основным способом интерпретации мира.

Именно по этой причине псы так любят высовывать морды из машины во время поездки.