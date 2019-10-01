Учёные рассказали, почему трудоголики боятся расслабиться

Как оказалось, избегание возможности отдохнуть характерно для людей с тревожными расстройствами. Дело в том, что в состоянии «ничегонеделания» они начинают сильнее беспокоиться о различных вещах. Об этом сообщают учёные из Университета штата Пенсильвания.

Они изучали влияние специальных расслабляющих упражнений на состояние людей и обнаружили, что некоторые начинают испытывать только большую тревогу во время них.

Один из исследователей объясняет, что люди могут бояться расслабиться и остаются тревожными, чтобы тревога не захлестнула их с новой силой. Но, на самом деле, переживание таких эмоций гораздо здоровее. Чем чаще человек делает это, тем лучше осознаёт, что может это сделать. Так что позволять себе расслабляться необходимо.

Исследование проводилось на 96 студентах, 32 из которых имели генерализованное тревожное расстройство, 34 — депрессию, а 30 — не имели никакого расстройства. У участников с депрессией беспокойство во время попыток расслабиться проявлялось тоже, но не так ярко.