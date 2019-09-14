Учёные рассказали, сколько людей скоро лишатся своего дома из-за глобального потепления

К 2050 году по всему миру появится 1,5 миллиарда беженцев. Виной всему — глобальное потепление. Климатическая катастрофа приведёт к экономической нестабильности, усугубит нищету и увеличит количество конфликтов. Пострадают в первую очередь бедные страны. Из них и начнут бежать жители.

Тем не менее, в международном праве для таких беженцев нет специального юридического статуса. Поэтому, если ничего не изменится, вряд ли какое-то государство примет их.

«То, что в вашей стране стало слишком жарко, урожайность ниже и из-за этого вам не хватает еды — пока не является официальным основанием для переезда в другую страну», — говорят эксперты.