Учёные рассказали, в чём проблема излишнего почитания ветеранов боевых действий

16:29, 31 января 2023
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Учёные рассказали, в чём проблема излишнего почитания ветеранов боевых действийЭто может выйти боком самим ветеранам
Согласно новому исследованию, постоянное обращение ко всем ветеранам как к «героям» может привести к тому, что они будут неуспешны в карьере и получать мало денег.
Фото: Pixabay
В ходе 11 экспериментов, в которых приняли участие 6500 человек, исследователи выяснили, почему ветераны имеют более низкий уровень занятости и заработков, чем другие люди. Как оказалось, люди часто воспринимают участников боевых действий как тех, кто лучше подходит для работы, связанной с самоотверженностью и, как правило, с более низкой оплатой.
Учёные пришли к выводу, что стойкая вера в то, что герои должны быть самоотверженными, может направить ветеранов на более низкооплачиваемую, ориентированную на службу людям работу.