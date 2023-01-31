Наука и технологии
16:29, 31 января 2023
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Учёные рассказали, в чём проблема излишнего почитания ветеранов боевых действий

Это может выйти боком самим ветеранам

Согласно новому исследованию, постоянное обращение ко всем ветеранам как к «героям» может привести к тому, что они будут неуспешны в карьере и получать мало денег.

Учёные рассказали, в чём проблема излишнего почитания ветеранов боевых действий

Фото: Pixabay

В ходе 11 экспериментов, в которых приняли участие 6500 человек, исследователи выяснили, почему ветераны имеют более низкий уровень занятости и заработков, чем другие люди. Как оказалось, люди часто воспринимают участников боевых действий как тех, кто лучше подходит для работы, связанной с самоотверженностью и, как правило, с более низкой оплатой.

Учёные пришли к выводу, что стойкая вера в то, что герои должны быть самоотверженными, может направить ветеранов на более низкооплачиваемую, ориентированную на службу людям работу.

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