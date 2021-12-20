Учёные рассказали, возможен ли кровавый ритуал викингов с анатомической точки зрения

При «кровавом орле» по спине осуждённого били топором, чтобы рассечь рёбра. После этого рёбра разводили в стороны наподобие крыльев птицы и вытаскивали наружу лёгкие. Жертва умирала из-за травматического шока или пневмоторакса.

Этот ритуал показывали в сериале Vikings и видеоигре Assassins Creed: Valhalla, а также в шведском фильме ужасов Midsommar 2019 года. Однако до сих пор не было известно, действительно ли викинги такое практиковали.

В новом исследовании говорится, что процедура «кровавого орла» сложна для реализации, но не невозможна, даже с использованием технологий того времени. Учёные рассказали, что викинги могли использовать особый тип наконечника копья для быстрого рассечения спины. При этом жертва умирала очень быстро, поэтому все дальнейшие манипуляции проводились уже на трупе. Исследователи пришли к выводу, что «кровавый орёл» действительно мог существовать в эпоху викингов.