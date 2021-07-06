Учёные рассказали, вредна ли чистота в доме для иммунитета человека

Иногда родителям даже советуют не держать дома в строгой чистоте, чтобы ребёнок мог вдоволь наконтактироваться с микробами или паразитами. Работа новых лондонских иммунологов, впрочем, такие рекомендации не одобряет.

Учёные пояснили, что опасаться чистоты в доме не стоит. Исследователи изучили вопрос и пришли к выводу, что микробы, встречающиеся в квартирах, не те, что нужны для формирования здорового иммунитета. Лучше всего прививать детей — вакцины обладают мощным стимулирующим действием на иммунитет.

Также учёные отметили, что если даже в доме чисто, ребёнок всё равно сможет контактировать с патогенами на улице. Ещё исследователи рассказали, что нет данных о влиянии бытовой химии на развитие аллергии.