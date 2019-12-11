Учёные разоблачили миф о правильном открывании банки пива

Препринт работы исследователей опубликовали на arXiv.org. Для способа с постукиванием, который проверяли учёные, даже существует «теоретические обоснование». Считается, что пузырьки углекислого газа внутри банки при её вскрытии мгновенно устремляются вверх, отчего образуется пена. Если же постучать по закрытой банке, то пузырьки якобы уже соберутся в верхней части.

Для эксперимента учёные взяли более тысячи банок пива ёмкостью 330 миллилитров. Одну половину банок поместили в шейкер, а другую трясти не стали. Затем все ёмкости разделили на четыре группы: которые не трясли и не постукивали (256 штук); которые не трясли, но постукивали (251); которые трясли, но не постукивали (249); которые трясли и постукивали (244).

До и после вскрытия у каждой банки измерили вес. Оказалось, что те ёмкости с напитком, которые трясли, при открывании потеряли в среднем 3,45 грамма пива. Те, что оставались в покое потеряли не более 0,51 грамма. Постукивание пальцами же на результат никак не повлияло. Учёные пришли к выводу, что это не помогает пузырькам подниматься вверх. Единственный же способ сохранить пиво — подождать, пока оно «успокоится» после тряски, и только потом открывать.