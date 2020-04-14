Учёные разработали «аккумулятор»-наклейку

Разработку представили учёные из Корейского института энергетических исследований. Такой «аккумулятор»-стикер можно использовать в носимых устройствах, которые в свою очередь могут быть гибкими и удобными для пользователя.

По сути, учёные создали микроплёночный ультратонкий псевдоконденсатор. Конденсаторы, как известно, могут накапливать заряд. Такой накопитель энергии прикрепляется к поверхности с помощью ультракоротких лазерных импульсов, которые частично расплавляют его. В дальнейшем конструкции из таких псевдоконденсаторов могут питать носимый девайс.

Сообщается, что плотность энергии новинки сравнима с данным показателем для тонкоплёночных литий-ионных аккумуляторов. При этом удельная мощность разработки превышает таковую у аналогов в 13 раз.

Устройство можно можно сгибать и возвращать в первоначальное положение без ущерба.