Учёные разработали гибкую змееподобную батарею

Батарея использует отдельные чешуйки, как в змеиной шкуре. Они жёсткие, но могут складываться так, чтобы защитить содержимое от внешних воздействий. Они также обладают такими структурными характеристиками, которые позволяют им легко растягиваться и гибко двигаться.

Для обеспечения безопасности батареи исследовательская группа минимизировала деформацию материалов, из которых она состоит. Форма каждого элемента батареи была оптимизирована для достижения высокой ёмкости на единицу.

Такая батарея может пригодиться в гибких устройствах. Например, они могут питать гибких роботов, которые будут помогать в спасательных операциях. Такие роботы смогут пролезть туда, куда не может человек.