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Учёные разработали крем от обморожения

Надо наносить перед тем, как выйти на мороз
Учёные создали крем, способный защитить от сильного холода. Его испытали на подопытных мышах.
Учёные разработали крем от обморожения

Из-за обморожения питание тканей кислородом нарушается, иногда в них даже замерзает вода. Так организм получает безвозвратные повреждения. Новый крем от обморожений способен снизить негативные эффекты.

Учёные использовали диметилсульфоксид (ДМСО), который может проникать в клетки и препятствовать замерзанию воды внутри них, а также поливиниловый спирт (ПВС), который защищает ото льда клеточные мембраны. Исследователи определили оптимальное количество этих веществ. В итоге оказалось, что 2% ДМСО и 1,6 мг/мл ПВС позволяют выжить 80% клеток. Новый состав назвали SynAFP.

Его проверили на мышах: смешанный с «Алоэ вера» SynAFP наносили на животных за 15 минут перед тем, как отправить на мороз. Благодаря средству снизилось число и размеры обмороженных участков, повреждение тканей и воспаление.

Источник: Naked Science
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