Учёные разработали крем от обморожения

Из-за обморожения питание тканей кислородом нарушается, иногда в них даже замерзает вода. Так организм получает безвозвратные повреждения. Новый крем от обморожений способен снизить негативные эффекты.

Учёные использовали диметилсульфоксид (ДМСО), который может проникать в клетки и препятствовать замерзанию воды внутри них, а также поливиниловый спирт (ПВС), который защищает ото льда клеточные мембраны. Исследователи определили оптимальное количество этих веществ. В итоге оказалось, что 2% ДМСО и 1,6 мг/мл ПВС позволяют выжить 80% клеток. Новый состав назвали SynAFP.

Его проверили на мышах: смешанный с «Алоэ вера» SynAFP наносили на животных за 15 минут перед тем, как отправить на мороз. Благодаря средству снизилось число и размеры обмороженных участков, повреждение тканей и воспаление.