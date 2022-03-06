Наука и технологии
Сегодня в 15:59
1 мин.
Учёные разработали крошечных роботов-«жуков»Об этом сообщает портал «Научная Россия»
Американские инженеры создали маленьких роботов, напоминающих жуков. Такие устройства способны выживать в самых суровых условиях, а также могут проникать в самые узкие щели. Подробнее о разработке - в статье.
Как отмечает автор материала, новые роботы отличаются тем, что передвигаются прыжками. Происходит это благодаря искусственным мышцам этих устройств, способным накапливать и высвобождать энергию. При этом требуется всего несколько вольт электричества, подчёркивает соавтор исследования Мохсен Табризи.
Специалисты из Питтсбургского университета добавляют, что роботы могут передвигаться по любым поверхностям. Всё это - благодаря лёгкой конструкции и возможности двигаться в любом направлении.
Поможет такой девайс, например, в изучении замкнутых пространств: роботы могут делать фотографии окружающей среды или брать пробы веществ. Опубликованы данные о новой разработке в издании Advanced Materials Technologies.
Источник: Научная Россия