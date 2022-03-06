Учёные разработали крошечных роботов-«жуков»

Специалисты из Питтсбургского университета добавляют, что роботы могут передвигаться по любым поверхностям. Всё это - благодаря лёгкой конструкции и возможности двигаться в любом направлении.

Поможет такой девайс, например, в изучении замкнутых пространств: роботы могут делать фотографии окружающей среды или брать пробы веществ. Опубликованы данные о новой разработке в издании Advanced Materials Technologies.