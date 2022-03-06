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Учёные разработали крошечных роботов-«жуков»

Об этом сообщает портал «Научная Россия»
Американские инженеры создали маленьких роботов, напоминающих жуков. Такие устройства способны выживать в самых суровых условиях, а также могут проникать в самые узкие щели. Подробнее о разработке - в статье.
Учёные разработали крошечных роботов-«жуков»

Как отмечает автор материала, новые роботы отличаются тем, что передвигаются прыжками. Происходит это благодаря искусственным мышцам этих устройств, способным накапливать и высвобождать энергию. При этом требуется всего несколько вольт электричества, подчёркивает соавтор исследования Мохсен Табризи.

Учёные разработали крошечных роботов-«жуков»

Специалисты из Питтсбургского университета добавляют, что роботы могут передвигаться по любым поверхностям. Всё это - благодаря лёгкой конструкции и возможности двигаться в любом направлении.

Поможет такой девайс, например, в изучении замкнутых пространств: роботы могут делать фотографии окружающей среды или брать пробы веществ. Опубликованы данные о новой разработке в издании Advanced Materials Technologies.

Источник: Научная Россия
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