Учёные разработали «незаметную клетчатку», чтобы сделать пиццу и торты полезнее

18:48, 29 ноября 2022
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Учёные разработали «незаметную клетчатку», чтобы сделать пиццу и торты полезнееОна не изменяет вкус
Врачи советуют потреблять больше клетчатки ради здоровья кишечника. Однако во многих популярных блюдах достаточного количества клетчатки нет. Учёные придумали, как добавить её в них.
Фото: Pixabay
Учёные разработали продукт из модифицированного крахмала, который можно добавлять в пищу. Он не исказит её вкус, цвет или текстуру. Продукт изготавливают из природных крахмалов, включая пшеницу, кукурузу и маниоку. Эти вещества, как и клетчатка, могут улучшать процесс пищеварения.
Исследователи предлагают добавлять свою разработку в продукты с низким содержанием клетчатки, такие как пирожные и пицца. Учёные смогли добавить эквивалент до 20 процентов дополнительной клетчатки в продукты.