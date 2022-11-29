Учёные разработали «незаметную клетчатку», чтобы сделать пиццу и торты полезнее

Учёные разработали продукт из модифицированного крахмала, который можно добавлять в пищу. Он не исказит её вкус, цвет или текстуру. Продукт изготавливают из природных крахмалов, включая пшеницу, кукурузу и маниоку. Эти вещества, как и клетчатка, могут улучшать процесс пищеварения.

Исследователи предлагают добавлять свою разработку в продукты с низким содержанием клетчатки, такие как пирожные и пицца. Учёные смогли добавить эквивалент до 20 процентов дополнительной клетчатки в продукты.