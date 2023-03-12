Учёные разработали съедобные дроны

Учёные разработали съедобные дроныОни помогут спасать жизни
Что делать, если люди застряли в горах во время похода, и у них кончились запасы еды? Пока до них доберутся спасатели, может пройти немало времени. Для решения этой проблемы японские инженеры разработали съедобные дроны.
Фото: Jun Shintake
У исследователей уже готов прототип устройства. Дрон оснащён крыльями, сделанными из рисовых крекеров. «Наша цель — создать роботоподобную еду», — отметили инженеры.
В длину аппарат составляет 70 сантиметров. Крекеры соединены друг с другом с помощью желатина и содержат около 300 килокалорий. Также дрон может перенести около 80 мл воды. Сейчас почти половина массы аппарат съедобна. Учёные хотят достичь показателя в 75%. Это больше, чем способен перенести на себе обычный дрон.
Аппарат достигает скорость около 10 метров в секунду. Его уже протестировали — крылья из крекеров не сломались.