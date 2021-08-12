Учёные разработали способ, помогающий людям с клаустрофобией делать МРТ

Уже создана особая VR-гарнитура. Такое устройство светонепроницаемо, то есть человек не будет понимать, что на самом деле происходит внутри механизма для МРТ. Также подобная система управляется движениями глаз пациента: так он будет передвигаться по виртуальному миру или взаимодействовать со своим другом через камеру, микрофон и встроенный экран.

Для использования подобной технологии в больницах и поликлиниках учёным нужно только создать версию виртуального мира и провести тестирование этой версии на людях.