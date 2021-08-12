Учёные разработали способ, помогающий людям с клаустрофобией делать МРТ

Учёные разработали способ, помогающий людям с клаустрофобией делать МРТВ этом помогут VR-технологии
Исследователи отмечают, что идея использования подобной технологии основывается на особенностях нахождения человека в виртуальной реальности. Когда пациент надевает очки, он уже не понимает, где на самом деле находится и что происходит вокруг. Это и может помочь при прохождении МРТ.
Уже создана особая VR-гарнитура. Такое устройство светонепроницаемо, то есть человек не будет понимать, что на самом деле происходит внутри механизма для МРТ. Также подобная система управляется движениями глаз пациента: так он будет передвигаться по виртуальному миру или взаимодействовать со своим другом через камеру, микрофон и встроенный экран.
Для использования подобной технологии в больницах и поликлиниках учёным нужно только создать версию виртуального мира и провести тестирование этой версии на людях.