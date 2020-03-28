Учёные разработали стелс-технологию нового уровня

«Теорию невидимости» разработал международный коллектив ученых из НИТУ «МИСиС», НТЦ УП РАН и Политехнического университета Турина в Италии. Современная стелс-маскировка использует покрытие, которое могло бы поглотить волну, отражённую от объекта. К сожалению, одного покрытия недостаточно, чтобы «спрятать» самолёт от радаров полностью. Свою лепту вносят геометрия поверхности, высокая скорость движения и другие факторы.

Учёные предложили принципиально новый метод стелс-маскировки, благодаря которому сигнал радара будет даже не поглощаться объектом, а просто проходить насквозь. Для реализации такого метода нужно изменить конфигурацию всей системы объекта. Секрет в том, чтобы возбудить особое состояние электромагнитных полей.

Такую технологию можно применять и в крупной военной технике, и в микро- и наноразмерной электронике.