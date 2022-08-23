Учёные разработали турбины, которые можно потом превратить в мармеладных мишек

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Учёные разработали турбины, которые можно потом превратить в мармеладных мишекИли в подгузники
Ветроэнергетика становится всё более популярной формой возобновляемой энергии. Однако у неё есть одна проблема: утилизировать лопасти турбин, преобразующих ветер в электричество, сложно. Пытаясь решить задачу, учёные разработали новую композитную смолу, подходящую для изготовления деталей. Их потом можно будет переработать в новые лопасти турбин или в столешницы, задние фонари автомобилей, подгузники и даже мармеладных мишек.
Учёные создали новый материал для турбины, объединив стекловолокно с полимером растительного происхождения и синтетическим. Панели из этого материала оказались достаточно прочными и долговечными, чтобы их можно было использовать в турбинах или автомобилях. Затем исследователи растворили панели и физически удалили стекловолокно, что позволило им переработать материал в новые продукты того же типа. Важно отметить, что переделанные панели имели те же физические свойства, что и их предшественники.
Исследователи даже смогли извлечь из материала пищевой лактат калия и использовали его для изготовления мармеладных мишек, которых затем съели.