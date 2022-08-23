Учёные разработали турбины, которые можно потом превратить в мармеладных мишек

Учёные создали новый материал для турбины, объединив стекловолокно с полимером растительного происхождения и синтетическим. Панели из этого материала оказались достаточно прочными и долговечными, чтобы их можно было использовать в турбинах или автомобилях. Затем исследователи растворили панели и физически удалили стекловолокно, что позволило им переработать материал в новые продукты того же типа. Важно отметить, что переделанные панели имели те же физические свойства, что и их предшественники.

Исследователи даже смогли извлечь из материала пищевой лактат калия и использовали его для изготовления мармеладных мишек, которых затем съели.