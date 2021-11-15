Учёные разработали вакцину от старческого слабоумия

По результатам нового исследования, и лечение на основе антител, и вакцина на основе определённого белка уменьшили симптомы Альцгеймера у мышей. Мышей всегда используют для изучения человеческой болезни.

Вместо того чтобы работать с бета-амилоидами в головном мозге, которые обычно ассоциируются с болезнью Альцгеймера, антитело и вакцина, разработанные учёными, нацелены на другую форму белка. Бета-амилоиды естественным образом существуют в растворе в форме очень гибких нитевидных молекул, которые могут соединяться вместе, образуя волокна и бляшки. При болезни Альцгеймера большая часть этих нитевидных молекул укорачивается или «усекается», и некоторые учёные считают, что эти формы являются ключевыми для развития и прогрессирования заболевания.

Антитело нейтрализует усечённые формы бета-амилоида, но не связывается с нормальными. Учёные подумали, что эта модифицированная форма бета-амилоида потенциально может быть использована в качестве вакцины. Она бы заставила иммунную систему вырабатывать антитела. Исследователи подтвердили свою гипотезу на мышах. И антитело, и вакцина помогли восстановить функции нейронов, даже восстановить потерю памяти и уменьшить образование бляшек бета-амилоида.