Учёные развеяли миф об оргазме как признаке хорошего секса

Работа учёных опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior. Авторы её утверждают, что оргазм — это достаточно сложное явление. Им стало интересно изучить так называемые плохие оргазмы.

Для этого исследователи набрали 726 добровольцев — совершеннолетних мужчин и женщин. Все эти люди рассказали учёным о своих ощущениях при оргазме во время секса по принуждению, нежелательного секса по согласию и ситуации, когда партнёр принуждал их испытать сексуальное удовлетворение. В итоге 289 человек подробно описали случаи, когда оргазм вместо удовольствия приносил неприятные ощущения.

Учёные в результате определили, что плохим оргазмом можно назвать тот, что происходит при сексе по принуждению, из жалости и по требованию партнёра.