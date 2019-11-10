Наука и технологии
Сегодня 17:07
Учёные развеяли миф об оргазме как признаке хорошего секса
В реальности всё гораздо сложнее
Исследователи из Мичиганского университета заявили, что, вопреки расхожему мнению, наличие оргазма не является признаком хорошего секса.
Работа учёных опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior. Авторы её утверждают, что оргазм — это достаточно сложное явление. Им стало интересно изучить так называемые плохие оргазмы.
Для этого исследователи набрали 726 добровольцев — совершеннолетних мужчин и женщин. Все эти люди рассказали учёным о своих ощущениях при оргазме во время секса по принуждению, нежелательного секса по согласию и ситуации, когда партнёр принуждал их испытать сексуальное удовлетворение. В итоге 289 человек подробно описали случаи, когда оргазм вместо удовольствия приносил неприятные ощущения.
Учёные в результате определили, что плохим оргазмом можно назвать тот, что происходит при сексе по принуждению, из жалости и по требованию партнёра.