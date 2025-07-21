Проект под названием Bio! Lib был создан учёными из Технического университета Граца под руководством Флориана Файста. Вместо алюминия они использовали тонкий стальной лист с древесным наполнителем. Такая конструкция, как оказалось, лучше защищает батарею при столкновениях — древесные клетки внутри сплющиваются и поглощают энергию удара.

Для защиты от огня разработчики добавили пробку — натуральный материал, который обугливается при высоких температурах и снижает теплопроводность. В испытаниях корпус выдержал пожар внутри батареи при температуре более 1 300 градусов Цельсия и оказался на 100 градусов «прохладнее» с внешней стороны, чем алюминиевый аналог Tesla.

Также оказалось, что такой корпус наносит меньший вред окружающей среде — при его производстве тратится меньше энергии и воды, и создаётся меньше загрязнений.