Наука и технологии
Опубликовано 21 июля 2025, 00:45
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Учёные решили, что корпус из дерева и стали для батарей электромобилей — отличная идея

Из дерева и стали корпус, да
В Австрии разработали новый корпус для батарей электромобилей, который сделан из стали и дерева. Он оказался не только более безопасным при авариях, но и гораздо экологичнее обычных алюминиевых корпусов, которые, например, использует Tesla.
Учёные решили, что корпус из дерева и стали для батарей электромобилей — отличная идея
© M. Wagner - TU Graz

Проект под названием Bio! Lib был создан учёными из Технического университета Граца под руководством Флориана Файста. Вместо алюминия они использовали тонкий стальной лист с древесным наполнителем. Такая конструкция, как оказалось, лучше защищает батарею при столкновениях — древесные клетки внутри сплющиваются и поглощают энергию удара.

Для защиты от огня разработчики добавили пробку — натуральный материал, который обугливается при высоких температурах и снижает теплопроводность. В испытаниях корпус выдержал пожар внутри батареи при температуре более 1 300 градусов Цельсия и оказался на 100 градусов «прохладнее» с внешней стороны, чем алюминиевый аналог Tesla.

Также оказалось, что такой корпус наносит меньший вред окружающей среде — при его производстве тратится меньше энергии и воды, и создаётся меньше загрязнений.