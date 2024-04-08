Учёные решили добавить ещё один часовой пояс. Вот для чего

Опубликовано 08 апреля 2024, 17:15
1 мин.
Учёные решили добавить ещё один часовой пояс. Вот для чегоОн вскоре появится
Сейчас ведётся работа по разработке «Лунного координированного времени» (Coordinated Lunar Time, LTC). Оно нужно для учёта разницы во времени между нашей планетой и Луной. Это позволит улучшить взаимодействие и синхронизацию миссиями в космосе, научными проектами на Луне.
НАСА и администрация Белого дома сейчас создают новый часовой пояс — «Лунное координированное время» (LTC). Он необходим для адаптации к особенностям времени на Луне. На ней время ежедневно опережает земное на 58,7 микросекунды. Даже атомные часы, которые есть на Земле, будут спешить на Луне на 1 секунду за 50 лет. И на самом деле это значительная разница.
Похожую на «Лунное координированное время» (LTC) систему разрабатывает и Европейское космическое агентство. Планируется, что LTC начнёт действовать к запуску миссии Artemis-3 к южному полюсу Луны. Произойдёт это в 2026 году.