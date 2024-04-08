Учёные решили добавить ещё один часовой пояс. Вот для чего

НАСА и администрация Белого дома сейчас создают новый часовой пояс — «Лунное координированное время» (LTC). Он необходим для адаптации к особенностям времени на Луне. На ней время ежедневно опережает земное на 58,7 микросекунды. Даже атомные часы, которые есть на Земле, будут спешить на Луне на 1 секунду за 50 лет. И на самом деле это значительная разница.