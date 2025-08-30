Учёные РФ нашли куколку древнейшего кровососа возрастом 200 миллионов лет

Личинка принадлежала редкому семейству Tanyderidae и жила под водой, дыша растворённым в воде кислородом с помощью трахейных жабр. Две куколки, названные Simulipupa и Ramobuccina, были приспособлены к жизни в быстрых потоках воды. Simulipupa считается предком современных Simuliidae, которые питаются кровью позвоночных. Это делает её самым древним известным кровососом на планете.

Эти находки показывают, что двукрылые насекомые начали осваивать текучие воды ещё в позднем триасе — примерно 200 миллионов лет назад. Ранее считалось, что подобная адаптация появилась гораздо позже.