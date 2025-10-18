Учёные РФ нашли на дне Тихого океана залежи редких и стратегических металлов

Опубликовано 18 октября 2025, 22:351 мин.
Учёные РФ нашли на дне Тихого океана залежи редких и стратегических металловСовместно с китайскими коллегами
Российские и китайские исследователи изучили железомарганцевые корки на подводных горах в центре Императорской гряды на севере Тихого океана. Экспедиция показала, что эти корки содержат ценные металлы: свинец, кобальт, молибден, вольфрам, никель, редкоземельные элементы и иттрий. Они важны для электроники, аккумуляторов и «зелёной» энергетики.
© Ferra.ru
Пробоотбор проводился с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Comanch-18» на глубине от 1008 до 2088 метров. Устройство позволило точно зафиксировать координаты и условия залегания образцов. Размер корок варьировал от нескольких миллиметров до десятков сантиметров, а их состав менялся даже внутри одного образца, что указывало на сложные геохимические процессы.
Анализ показал высокое содержание свинца (до 5300 ppm), молибдена (около 880 ppm) и вольфрама (около 290 ppm). Корки формировались миллионы лет в результате осаждения из морской воды, но также под влиянием гидротермальных источников.
Исследования продолжаются.