Учёные РФ нашли на дне Тихого океана залежи редких и стратегических металлов

Пробоотбор проводился с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Comanch-18» на глубине от 1008 до 2088 метров. Устройство позволило точно зафиксировать координаты и условия залегания образцов. Размер корок варьировал от нескольких миллиметров до десятков сантиметров, а их состав менялся даже внутри одного образца, что указывало на сложные геохимические процессы.

Анализ показал высокое содержание свинца (до 5300 ppm), молибдена (около 880 ppm) и вольфрама (около 290 ppm). Корки формировались миллионы лет в результате осаждения из морской воды, но также под влиянием гидротермальных источников.

Исследования продолжаются.