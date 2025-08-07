Обычно омега-3 и омега-6 поступают к нам с рыбой или растительными маслами, но изначально они накапливаются в микроводорослях, которые едят морские животные. Поэтому учёные ищут новые виды водорослей, которые можно использовать как источник полезных жиров.

Специалисты выделили пять штаммов одноклеточных водорослей рода Coccomyxa из почвы национального парка Cát Tiên. Один из них уже был известен науке, а три — оказались новыми. Самой богатой на жирные кислоты стала Coccomyxa fusiformis — она содержит до 75% полиненасыщенных жиров, особенно много альфа-линоленовой кислоты. А штамм Coccomyxa subellipsoidea оказался рекордсменом по омега-3 — 62,6% от всех жирных кислот.

Исследователи планируют продолжить эксперименты, чтобы понять, как лучше выращивать эти водоросли для промышленного использования.