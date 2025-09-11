Учёные РФ объяснили, почему борщевик Сосновского опаснее сибирского

У борщевика Сосновского было обнаружено больше линейных фуранокумаринов, которые ответственны за фотосенсибилизацию, то есть за ожоги при контакте с солнцем. Исследователи считают, что это связано с повышенной метаболической активностью этого вида по сравнению с сибирским борщевиком.

Иными словами, оба растения способны производить опасные вещества, но борщевик Сосновского делает это активнее, что и объясняет его токсичность для человека.

Результаты работы опубликованы в статье Furanocoumarins in two European species of Heracleum: transcriptomic and metabolomic study.