Наука и технологии
Опубликовано 23 июля 2025, 18:04
1 мин.

Учёные РФ предложили использовать улиток для оценки чистоты рек

Новый сенсор
Исследователи из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали новый способ проверки экологического состояния рек. Они предлагают использовать водных улиток Viviparus viviparus как биоиндикаторы.
Учёные РФ предложили использовать улиток для оценки чистоты рек
© Krzysztof Niewolny

Новый метод был испытан на реке Луге. Учёные разработали неинвазивную систему, которая позволяет фиксировать сердечный ритм улиток, не причиняя им вреда. Это помогает определить, как условия окружающей среды — например, температура воды — влияют на их здоровье.

Кроме того, специалисты измеряли уровень тяжёлых металлов в тканях моллюсков и в иле на дне реки. Такой комплексный подход позволил выявить участки реки, где экологическая обстановка вызывает беспокойство и требует наблюдения.

Предложенная методика может использоваться для мониторинга загрязнения и на других водоёмах Северо-Западного региона России, считают эксперты.

Источник:Telegram
Автор:Максим Многословный
Теги:
#В России
,
#экология