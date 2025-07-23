Учёные РФ предложили использовать улиток для оценки чистоты рек

Новый метод был испытан на реке Луге. Учёные разработали неинвазивную систему, которая позволяет фиксировать сердечный ритм улиток, не причиняя им вреда. Это помогает определить, как условия окружающей среды — например, температура воды — влияют на их здоровье.

Кроме того, специалисты измеряли уровень тяжёлых металлов в тканях моллюсков и в иле на дне реки. Такой комплексный подход позволил выявить участки реки, где экологическая обстановка вызывает беспокойство и требует наблюдения.

Предложенная методика может использоваться для мониторинга загрязнения и на других водоёмах Северо-Западного региона России, считают эксперты.