Учёные РФ предложили использовать улиток для оценки чистоты рек

Опубликовано 23 июля 2025, 18:041 мин.
Учёные РФ предложили использовать улиток для оценки чистоты рекНовый сенсор
Исследователи из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали новый способ проверки экологического состояния рек. Они предлагают использовать водных улиток Viviparus viviparus как биоиндикаторы.
Новый метод был испытан на реке Луге. Учёные разработали неинвазивную систему, которая позволяет фиксировать сердечный ритм улиток, не причиняя им вреда. Это помогает определить, как условия окружающей среды — например, температура воды — влияют на их здоровье.
Кроме того, специалисты измеряли уровень тяжёлых металлов в тканях моллюсков и в иле на дне реки. Такой комплексный подход позволил выявить участки реки, где экологическая обстановка вызывает беспокойство и требует наблюдения.
Предложенная методика может использоваться для мониторинга загрязнения и на других водоёмах Северо-Западного региона России, считают эксперты.