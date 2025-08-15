Учёные РФ проведут в космосе эксперименты с мухами, грибами и семенами

В эксперименте участвуют дрозофилы. Их выбирают из-за сходства генов с человеком, короткого жизненного цикла (10−14 дней), простой генетики и высокой плодовитости. Для космического полёта учёные рассчитали оптимальное количество мух и подготовили питательную среду, чтобы личинки развивались контролируемо. Мухи полетят в специальных пластиковых пробирках.

Также на орбите будут муравьи — школьный эксперимент, о котором расскажут позже. Растения станут частью более пяти исследований.

Учёные будут изучать:

Рост побегов мха и направление роста под микрогравитацией,

Строение и химический состав лекарственных растений, таких как календула и эхинацея,

Биохимию зерновых и бобовых культур,

Всхожесть семян, рост и генетические изменения водорослей.

Результаты помогут развивать фармацевтику, сельское хозяйство и контроль экологии водоёмов. На орбиту также отправят семена помидоров для совместного школьного проекта России и Беларуси.

Микроорганизмы не остались в стороне: учёные изучат грибы ризосферы, живущие возле корней растений, чтобы понять, как космос влияет на их генетику. Эти данные помогут создавать новые агропромышленные препараты.