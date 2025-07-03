Наука и технологии
Опубликовано 03 июля 2025, 22:48
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Учёные РФ создали гибкий материал, превращающий магнитные поля в электричество

Чудо? Нет, наука
Российские учёные разработали гибкий материал, который может превращать магнитные поля в электрическое напряжение. Он может пригодиться в датчиках, беспроводных устройствах и системах сбора энергии, использующих магнитные поля вместо батареек.
Учёные РФ создали гибкий материал, превращающий магнитные поля в электричество

© Ferra.ru

Материал состоит из мягкого силиконового полимера, специальной плёнки, создающей напряжение при изгибе, и наночастиц феррита кобальта. Также учёные протестировали добавки, в которых часть ионов кобальта заменили на цинк или никель. Это улучшило свойства материала.

В испытаниях в переменном магнитном поле материал изгибался, благодаря чему плёнка вырабатывала электричество. Особенно хорошо сработал состав с добавлением цинка — он оказался в три раза эффективнее, чем без добавок, и сравним с обычными пьезоэлектрическими генераторами.