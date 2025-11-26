Учёные РФ спасли икону XVI века от необычного гриба-вредителя

Опубликовано 26 ноября 2025, 21:141 мин.
Учёные РФ спасли икону XVI века от необычного гриба-вредителяГриб облюбовал икону
Российские учёные обнаружили и обезвредили уникального вредителя, угрожавшего знаменитой новгородской иконе «Деисус из 13 фигур» XVI века. Реставраторы Третьяковской галереи обратились к специалистам, когда традиционные методы сохранения перестали работать.
В ходе молекулярной диагностики выяснилось, что поверхность иконы разрушает микроскопический гриб Iodophanus. Это необычно — такие грибы живут на опавших листьях и растительных остатках, но не на произведениях искусства.
Исследователи из ФИЦ Биотехнологии РАН провели масштабную работу:
-
Создали точные копии фрагментов иконы с использованием исторических материалов
-
Выявили, что гриб особенно активно разрушает яичную темперу, осетровый клей и охру
-
Обнаружили, что цинковые белила, напротив, подавляют рост грибка
Учёные совместно с химиками разработали и протестировали новые безопасные антисептики. Наиболее эффективными оказались серосодержащие соединения, которые планируется использовать для окончательной обработки иконы.