Учёные РФ спасли икону XVI века от необычного гриба-вредителя

В ходе молекулярной диагностики выяснилось, что поверхность иконы разрушает микроскопический гриб Iodophanus. Это необычно — такие грибы живут на опавших листьях и растительных остатках, но не на произведениях искусства.

Исследователи из ФИЦ Биотехнологии РАН провели масштабную работу:

Создали точные копии фрагментов иконы с использованием исторических материалов

Выявили , что гриб особенно активно разрушает яичную темперу, осетровый клей и охру

Обнаружили, что цинковые белила, напротив, подавляют рост грибка

Учёные совместно с химиками разработали и протестировали новые безопасные антисептики. Наиболее эффективными оказались серосодержащие соединения, которые планируется использовать для окончательной обработки иконы.