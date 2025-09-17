Учёные РФ выяснили, что самовозгорание угля вызывают… бактерии

Опубликовано 17 сентября 2025, 20:351 мин.
Учёные РФ выяснили, что самовозгорание угля вызывают… бактерииХемосинтетики
Биологи Томского государственного университета выяснили, что причиной самовозгораний угля на месторождениях являются не только химические реакции, как считалось раньше, но и микроорганизмы — хемосинтезирующие бактерии. Эти бактерии питаются пиритом и сульфидами железа в угле и при этом выделяют большое количество тепла, которое может привести к возгоранию.
Подземные пожары угля могут длиться месяцы, годы и даже столетия. До сих пор считалось, что самовозгорания происходят из-за доступа кислорода к углю и экзотермических реакций органических веществ. Новое открытие объясняет механизм на биологическом уровне.
Бактерии-хемосинтетики используют серу и железо для синтеза органических веществ из углекислого газа, при этом выделяется тепло. Когда в угольные пласты проникают вода и кислород, активность микроорганизмов увеличивается, что и провоцирует самовозгорание.
Для предотвращения пожаров учёные предлагают два решения: ограничить доступ кислорода и воды к углю либо использовать бактерицидные вещества, подавляющие деятельность микроорганизмов.