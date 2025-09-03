Учёные РФ выяснили, как у плодовых мушек появляются новые гены

Опубликовано 03 сентября 2025, 15:451 мин.
Учёные РФ выяснили, как у плодовых мушек появляются новые геныГеномика в действии
Российские биологи выяснили, что новые гены у плодовых мушек могут формироваться из некодирующих, но консервативных участков ДНК. Исследователи изучали ген lawc, который встречается только у дрозофил, и обнаружили, что он содержит два участка, структура которых почти не менялась в процессе эволюции.
Эти участки находятся в регуляторной области другого гена — Trf2, то есть последовательности генов частично перекрываются. Именно такие консервативные элементы могли послужить основой для появления новой кодирующей последовательности lawc.
Ген lawc активен на всех стадиях жизни мушек — от личинок до взрослых особей — и функционирует в разных органах и тканях, включая нервную систему и половые органы. Это необычно: новые гены, возникающие из некодирующих участков, чаще работают локально.
Учёные создали мутантных мух без гена lawc. Его отсутствие не влияло на выживаемость и плодотворность, но изменяло работу перекрывающегося гена Trf2, что указывает на их функциональную связь.