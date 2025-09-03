Учёные РФ выяснили, как у плодовых мушек появляются новые гены

Эти участки находятся в регуляторной области другого гена — Trf2, то есть последовательности генов частично перекрываются. Именно такие консервативные элементы могли послужить основой для появления новой кодирующей последовательности lawc.

Ген lawc активен на всех стадиях жизни мушек — от личинок до взрослых особей — и функционирует в разных органах и тканях, включая нервную систему и половые органы. Это необычно: новые гены, возникающие из некодирующих участков, чаще работают локально.

Учёные создали мутантных мух без гена lawc. Его отсутствие не влияло на выживаемость и плодотворность, но изменяло работу перекрывающегося гена Trf2, что указывает на их функциональную связь.