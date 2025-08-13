Здоровье коров зависит от микробов в желудке и кишечнике. Современные высокоэнергетические корма с большим количеством сахаров и крахмала нарушают баланс микробиоты, провоцируя рост болезнетворных бактерий. Особенно уязвимы коровы за три недели до и после родов, когда питательные вещества расходуются на развитие плода и выработку молока.

В исследовании участвовали 20 коров: 10 животных получали пробиотическую добавку на основе бактерий Bacillus sp., 10 — нет. Ученые брали соскобы из матки за три недели до и после родов и анализировали состав микробов. Результаты показали, что у коров, получавших пробиотики, количество вредных бактерий было значительно ниже, а микроорганизмы, вызывающие воспаления, встречались в шесть раз реже.

В дальнейшем ученые планируют создавать биопрепараты, направленные на микробиоту матки.