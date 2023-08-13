Учёные Росатома создали установку для обнаружения воды в топливе

Учёные Росатома разработали уникальное устройство, которое может быстро обнаруживать наличие воды в авиационном топливе. Это компактное и мобильное устройство прошло успешные тесты и может использоваться даже в полевых условиях. Такой инновационный способ поможет предотвращать аварии, связанные с наличием воды в топливе.

Это устройство использует метод нейтронно-активационного анализа, который позволяет точно определить содержание воды в керосине и других видов углеводородного топлива. Важно отметить, что даже небольшое количество воды в топливе может вызвать серьёзные проблемы. Система разработана совместно Физико-энергетическим институтом и ПАО «Приборный завод «Сигнал».

Устройство компактно и помещается в микроавтобусе. Оно включает кольцевую ёмкость, нейтронный генератор и блоки для управления и детектирования. Устройство способно обнаруживать воду в топливе с точностью до 0,02% и проводит анализ всего за 60 секунд. Эта инновация значительно улучшает процесс контроля качества топлива и может использоваться прямо на месте заправки.

Проект руководила Татьяна Хромылева из ФЭИ. Испытания устройства проводились на образцах топлива с известным содержанием воды, и результаты показали высокую точность измерений. Этот метод обнаружения воды в топливе сделает авиацию более безопасной и улучшит процесс обеспечения качественного топлива.