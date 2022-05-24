Учёные с лёгкостью повлияли на мнение людей с помощью выдуманного термина

В новой работе исследователи изучили эффект влияния категориального названия на суждения. Категориальное название — это слово, относящееся к группе предметов или ситуаций, имеющих общее содержание.

314 добровольцам случайно досталась одна из четырёх историй, в которых персонажи совершали странные поступки из-за психических расстройств. Иногда для описания использовалось выдуманное название расстройства — «депатафия». Участники должны были оценить 13 утверждений по семибалльной шкале. Например, надо было дать оценку тому, насколько виновен персонаж в происходящем, устойчиво ли его поведение, можно ли его вылечить с помощью медикаментов и т.д.

Когда в истории фигурировал выдуманный научный термин, люди были менее склонны обвинять персонажей, считали их поведение более стабильным и имеющим биологическую природу. Также обнаружилось, что те, кто читал историю с выдуманным термином, запоминали из неё гораздо больше информации.