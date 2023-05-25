Учёные с Урала предложили технологию «сверхлёгких» ракет для запуска спутников

Учёные с Урала предложили технологию «сверхлёгких» ракет для запуска спутниковРакеты из углепластика помогут снизить стоимость одного запуска в 7 раз
Пока Илон Маск и американское космическое агентство пытаются «вернуть» ракету на Землю, российские учёные разработали сверхлёгкую ракету из углепластика, которая удешевляет стоимость каждого полёта
Ученые из Государственного ракетного центра имени В.П. Макеева работают над новым космическим кораблем, который может стать настоящей революцией в индустрии. Они использовали новые материалы и разработали одноступенчатую конструкцию, которая сможет вывести корабль на орбиту без отделения отработавших ступеней. Какие у них есть плюсы? Во-первых, они используют углепластик, который намного легче и прочнее, чем алюминиевые сплавы, используемые в большинстве ракет. Вместе с новым двигателем это даст возможность доставлять грузы на орбиту целиком, что открывает новые перспективы в космических путешествиях.
Эти уральские разработки не только могут превзойти достижения компании SpaceX, но и изменить наш взгляд на космические полеты. Сейчас в США работают над проектом SpaceShip, который предполагает посадку обеих ступеней, но это будет более тяжелая и сложная конструкция. В то время как у российских ученых получается создать легкий и эффективный космический корабль, способный доставлять грузы с орбиты на Землю.
Еще одно преимущество этой разработки заключается в возможности возвращать грузы с орбиты, вес которых сопоставим с массой выведения на орбиту. Это значит, что корабль может выполнять не только задачи перевозки космонавтов, но и служить мощным грузовиком для различных миссий. Это существенно снизит стоимость полетов и откроет новые возможности для космической эксплуатации. Хотя первые опытные образцы этого космического корабля пока еще в стадии разработки, они могут стать основой для будущего флота из пяти кораблей, обеспечивая нам доступ к космосу на новом уровне.