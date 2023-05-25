Учёные с Урала предложили технологию «сверхлёгких» ракет для запуска спутников

Ученые из Государственного ракетного центра имени В.П. Макеева работают над новым космическим кораблем, который может стать настоящей революцией в индустрии. Они использовали новые материалы и разработали одноступенчатую конструкцию, которая сможет вывести корабль на орбиту без отделения отработавших ступеней. Какие у них есть плюсы? Во-первых, они используют углепластик, который намного легче и прочнее, чем алюминиевые сплавы, используемые в большинстве ракет. Вместе с новым двигателем это даст возможность доставлять грузы на орбиту целиком, что открывает новые перспективы в космических путешествиях.

Эти уральские разработки не только могут превзойти достижения компании SpaceX, но и изменить наш взгляд на космические полеты. Сейчас в США работают над проектом SpaceShip, который предполагает посадку обеих ступеней, но это будет более тяжелая и сложная конструкция. В то время как у российских ученых получается создать легкий и эффективный космический корабль, способный доставлять грузы с орбиты на Землю.

Еще одно преимущество этой разработки заключается в возможности возвращать грузы с орбиты, вес которых сопоставим с массой выведения на орбиту. Это значит, что корабль может выполнять не только задачи перевозки космонавтов, но и служить мощным грузовиком для различных миссий. Это существенно снизит стоимость полетов и откроет новые возможности для космической эксплуатации. Хотя первые опытные образцы этого космического корабля пока еще в стадии разработки, они могут стать основой для будущего флота из пяти кораблей, обеспечивая нам доступ к космосу на новом уровне.