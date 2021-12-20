Учёные: самый смертоносный период в истории Земли был и самым дурно пахнущим

В целом учёные считают, что основной причиной массового вымирания около 250 млн лет назад, в конце пермского периода, стали сибирские вулканы, которые выделяли парниковые газы. Газы вызвали сильное потепление, которое, в свою очередь, привело к вымиранию 80% всех морских видов, а также многих наземных видов.

До сих пор учёные не могли объяснить, как именно тепло вызвало все эти смерти. Новое исследование показывает, что высокая температура ускоряет метаболизм микроорганизмов, создавая смертельные условия. Учёные рассказали, что микробы начали выделять сероводород, газ, который пахнет тухлыми яйцами и ядовит для животных. Таким образом, Земля 250 млн лет назад была не самым ароматным местом.