Учёные сделали фото загадочных радиокругов в космосе

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Учёные сделали фото загадочных радиокругов в космосеПытаются найти им объяснение
Астрономы с помощью мощных радиотелескопов изучили загадочные радиокруги (ORC), встречающиеся в космосе. Некоторые из них даже больше, чем наша галактика.
Эти радиокруги впервые в 2020 году обнаружил радиотелескоп ASKAP. Теории о том, что является их причиной, варьировались от галактических ударных волн до червоточин. Новое подробное изображение, полученное радиотелескопом MeerKAT, предоставляет исследователям больше информации о радиокругах.
Теперь у исследователей есть три ведущие теории по поводу природы кругов:
- Они могут быть остатками огромного взрыва в центре галактики-хозяина, например от слияния двух сверхмассивных чёрных дыр.
- Они могут быть мощными джетами частиц, извергающимися из центра галактики.
- Они могут быть результатом ударной волны от звездообразования.
На сегодняшний день ORC были обнаружены только с помощью радиотелескопов, поиск с помощью оптических, инфракрасных или рентгеновских инструментов не дал плоды. При этом радиокруги огромны — около миллиона световых лет в поперечнике, что в 16 раз больше, чем наша собственная галактика.
Учёным предстоит тщательнее изучить эти загадочные объекты с помощью более мощных телескопов.