Учёные сделали фото загадочных радиокругов в космосе

Теперь у исследователей есть три ведущие теории по поводу природы кругов:

Они могут быть остатками огромного взрыва в центре галактики-хозяина, например от слияния двух сверхмассивных чёрных дыр.

Они могут быть мощными джетами частиц, извергающимися из центра галактики.

Они могут быть результатом ударной волны от звездообразования.

На сегодняшний день ORC были обнаружены только с помощью радиотелескопов, поиск с помощью оптических, инфракрасных или рентгеновских инструментов не дал плоды. При этом радиокруги огромны — около миллиона световых лет в поперечнике, что в 16 раз больше, чем наша собственная галактика.

Учёным предстоит тщательнее изучить эти загадочные объекты с помощью более мощных телескопов.